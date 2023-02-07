Землетрясение в Турции и Сирии стало самым сильным в регионе за последние десятилетия

Нынешнюю катастрофу нельзя считать самой мощной в Турции, говорит доцент кафедры физики Земли МГУ Анна Люсина. Подземные толчки примерно такой же силы в этом сейсмоопасном регионе происходят с периодичностью раз в 30 лет, так как через Турцию проходит Северо-Анатолийский разлом, говорит эксперт. Землетрясения в конкретном регионе можно предсказать за несколько месяцев, его в районе этого разлома и ожидали российские ученые, но пока никто не может заранее назвать его точные координаты, время и энергию, пояснила Люсина. В 1999 г. землетрясение с эпицентром вблизи турецкого города Измита в 90 км к югу от Стамбула унесло жизни 17 217 человек.