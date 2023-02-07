Землетрясение в Турции и Сирии стало самым сильным в регионе за последние десятилетия

Землетрясение в Турции и Сирии стало самым сильным в регионе за последние десятилетияЛиквидация последствий катастрофы может помочь решить политические конфликты в регионе
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром неподалеку от турецкого города Газиантепа произошло ранним утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позднее толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш недалеко от Газиантепа. За самыми сильными ударами произошло несколько десятков последующих (афтершоков).
В Сирии под удар стихии попали как подконтрольные властям территории, так и провинция Идлиб, занятая формированиями вооруженной протурецкой оппозиции. Россия объявила об оказании помощи Сирии и Турции. Землетрясение привело к пожару контейнерного терминала в турецком порту Искендерун, взрывам на турецких газопроводах в районе землетрясения, был остановлен из-за повреждений и крупнейший сирийский НПЗ в Баниясе. Повсеместно в районе наиболее сильных толчков разрушены дороги.
По данным минздрава Турции на 20.20 мск, погиб 1651 человек, 11 119 жителей ранены, разрушено 2834 постройки в десятках городов, разбор завалов продолжается и количество жертв может значительно вырасти. Землетрясение затронуло семь турецких провинций.
По официальным данным министерства здравоохранения Сирии на 16.40 мск, число погибших в результате землетрясения достигло не менее 403, 1284 человека ранены. Телеканал Al Jazeera без указания источника называет общую цифру жертв в Сирии в 783 человека, учитывая и неподконтрольные Дамаску районы. В стране приостановлено железнодорожное сообщение.
Карта толчков
Нынешнюю катастрофу нельзя считать самой мощной в Турции, говорит доцент кафедры физики Земли МГУ Анна Люсина. Подземные толчки примерно такой же силы в этом сейсмоопасном регионе происходят с периодичностью раз в 30 лет, так как через Турцию проходит Северо-Анатолийский разлом, говорит эксперт. Землетрясения в конкретном регионе можно предсказать за несколько месяцев, его в районе этого разлома и ожидали российские ученые, но пока никто не может заранее назвать его точные координаты, время и энергию, пояснила Люсина. В 1999 г. землетрясение с эпицентром вблизи турецкого города Измита в 90 км к югу от Стамбула унесло жизни 17 217 человек.
В турецкой провинции Мерсин в 250 км от эпицентра ощущались толчки магнитудой 3,9–4. Там расположена строительная площадка четырехблочной АЭС «Аккую», возводимой российской госкорпорацией «Росатом».
Физический пуск первого энергоблока в эксплуатацию намечен на текущий год, он приурочен к 100-летию Турецкой Республики, которое будет отмечаться в конце октября. Представитель российской госкомпании заявил, что землетрясение не повлияло на ход работ на всех энергоблоках.
В приморских провинциях Тартус и Латакия расположены военные объекты Минобороны России – база ВМФ в Тартусе и военный аэродром «Хмеймим». Telegram-канал Минобороны России сообщил, что пострадавших и разрушений на российских военных объектах нет. По указанию министра обороны Сергея Шойгу российские военные начали оказывать помощь пострадавшему гражданскому населению.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нынешнее землетрясение стало крупнейшим для страны с 1939 г. Турция получила предложения о помощи от 45 стран, а также ООН, ЕС и НАТО. Президент России Владимир Путин переговорил с турецким лидером и президентом Сирии Баширом Асадом по телефону, выразив им соболезнования. Оба собеседника Путина выразили готовность принять помощь и российских спасателей.
О готовности оказать помощь Сирии в связи с землетрясением заявил и соседний Израиль, регулярно наносящий удары по иранским объектам на сирийской территории. Израильское издание Ynet со ссылкой на источники сообщает, что за помощью к Тель-Авиву обратился Дамаск, но не через Турцию, а через Россию. Израиль, пишет издание, готов выделить лекарства, палатки, одеяла, а также принять у себя раненых сирийцев и оказать им медпомощь.
Пока преждевременно делать долгосрочные прогнозы о том, как стихийное бедствие сможет ускорить налаживание отношений Турции и Сирии, попытки которого ведутся с конца 2022 г., говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, возможна координация стран в сфере спасательных работ и оказания помощи населению, но насколько далеко она зайдет, говорить сложно. Землетрясение может вызвать и новую волну миграции из Сирии в Турцию, так как регионы Идлиба и Северного Алеппо сильно пострадали. Это станет проблемой для турецких властей, но может быть полем возможного сотрудничества Турции с Сирией, говорит Семенов. Любопытна и готовность Израиля оказать гуманитарную помощь, отмечает Семенов. На фоне существующих отношений двух стран это во многом красивый жест, рассуждает эксперт.
На Востоке такие трагедии оказывают заметное сближающее воздействие на пострадавших, говорит научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. По его словам, когда люди сталкиваются с одним и тем же горем, интуитивное стремление жителей пострадавших регионов к взаимопомощи будет естественным. Эксперт напоминает, что в Турции даже есть специальный термин для подобного явления, который на русский язык переводится как «единство судеб». Более того, подобные инициативы снизу, скорее всего, будут поддержаны и на уровне правительств. Гаджиев считает, что политическим последствием землетрясения станет усиление взаимопонимания между Анкарой и Дамаском в ходе предстоящих контактов, что неизбежно повлечет за собой ускоренный процесс сближения.
После землетрясения, вероятнее всего, в отношениях Сирии и Турции будет наблюдаться «гуманитарный перерыв» и ослабление противостояния в приграничных районах, но сильного влияния на урегулирование их отношений ситуация не окажет, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Их политическому сближению скорее может послужить факт почти совпадающих интересов Турции и сирийских властей на севере Сирии, что показал активизировавшийся в конце 2022 г. переговорный процесс. Что касается заявления о готовности оказать помощь Сирии со стороны премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, то оно было предсказуемым, оно также может помочь ему перевести фокус внимания с внутриизральского политического кризиса, говорит эксперт.