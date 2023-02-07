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В Нижегородской области произошло возгорание на НПЗ

Ведомости

На нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар, сообщила региональная прокуратура, организовавшая по факту происшествия проверку.

«По предварительным данным, сегодня, 7 февраля 2023 г., в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9, на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар», – говорится в сообщении.

В пресс-службе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» пояснили, что произошло задымление на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК). Возгорание было ликвидировано оперативными службами самого предприятия с привлечением сил МЧС. В результате инцидента никто не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.

Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 10 кв. м, передает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных