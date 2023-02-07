В Нижегородской области произошло возгорание на НПЗ
На нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар, сообщила региональная прокуратура, организовавшая по факту происшествия проверку.
«По предварительным данным, сегодня, 7 февраля 2023 г., в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9, на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар», – говорится в сообщении.
В пресс-службе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» пояснили, что произошло задымление на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК). Возгорание было ликвидировано оперативными службами самого предприятия с привлечением сил МЧС. В результате инцидента никто не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.
Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 10 кв. м, передает ТАСС.