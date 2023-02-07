В Нижегородской области произошло возгорание на НПЗ

В пресс-службе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» пояснили, что произошло задымление на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК). Возгорание было ликвидировано оперативными службами самого предприятия с привлечением сил МЧС. В результате инцидента никто не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.