Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге в России минимальным
Несмотря на то что в России было зафиксировано несколько случаев заражения лихорадкой денге, риск дальнейшего распространения инфекции минимален. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Уточняется, что в России ежегодно фиксируются завозные случаи лихорадки. Однако эта болезнь не передается от человека к человеку, а условия для жизнедеятельности инфекции в России отсутствуют, в связи с чем риск распространения лихорадки минимален.
С начала 2023 г. в России было зафиксировано три завозных случая лихорадки денге: два – в Красноярском крае и один – в Татарстане. Сообщалось, что обе заболевшие вернулись из Таиланда и с острова Шри-Ланка.
Переносчиками лихорадки денге являются комары в тропических странах, их распространению способствуют высокие температуры и влажность. Симптомы заболевания – высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Симптомы болезни появляются через 4-8 дней после укуса человека инфицированным комаром, но этот период может составлять и от 2 до 12 дней.