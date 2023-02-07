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Роспотребнадзор назвал риск распространения лихорадки денге в России минимальным

Ведомости

Несмотря на то что в России было зафиксировано несколько случаев заражения лихорадкой денге, риск дальнейшего распространения инфекции минимален. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Уточняется, что в России ежегодно фиксируются завозные случаи лихорадки. Однако эта болезнь не передается от человека к человеку, а условия для жизнедеятельности инфекции в России отсутствуют, в связи с чем риск распространения лихорадки минимален. 

С начала 2023 г. в России было зафиксировано три завозных случая лихорадки денге: два – в Красноярском крае и один – в Татарстане. Сообщалось, что обе заболевшие вернулись из Таиланда и с острова Шри-Ланка. 

Переносчиками лихорадки денге являются комары в тропических странах, их распространению способствуют высокие температуры и влажность. Симптомы заболевания – высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Симптомы болезни появляются через 4-8 дней после укуса человека инфицированным комаром, но этот период может составлять и от 2 до 12 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных