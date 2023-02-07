В МИД РФ не подтвердили гибель россиянина при землетрясении в Турции
Информации о погибших россиянах в результате землетрясений в Турции не поступало, заявил «Ведомостям» представитель МИД России.
«В соответствии с заявлением консульского департамента МИД России такой информации пока нет», – заявили в департаменте информации и печати. «У нас на данный момент такой информации нет», – сообщил также представитель ситуационно-кризисного центра МИДа.
Ранее 7 февраля ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники рассказали, что гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции. Через несколько часов ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточнил, что речь идет о россиянке, которая жила в этой стране.
Землетрясение магнитудой от 7,4 до 7,8 произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции и затронуло 10 провинций. 7 февраля в центральной части страны было зафиксировано еще семь подземных толчков. В результате землетрясения, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, погибли 3549 человек, пострадали 22 168. Спасательная операция продолжается.
Президент объявил 6 февраля семидневный общенациональный траур в связи с трагедией. По его словам, землетрясение стало самым мощным на территории Турции с 1939 г. Эрдоган также ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца.
МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в турецкие провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп «в связи с повышенной сейсмической активностью».