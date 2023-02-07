В МИД РФ не подтвердили гибель россиянина при землетрясении в Турции

Ранее 7 февраля ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники рассказали, что гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции. Через несколько часов ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточнил, что речь идет о россиянке, которая жила в этой стране.