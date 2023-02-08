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В Минобрнауки призвали не наказывать написавших диплом с помощью нейросети ChatGPT

Ведомости

Написавшего диплом с помощью нейросети chatGPT выпускника университета наказывать не нужно, вместо этого стоит изменить подход к системе проверки знаний учащихся. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, пишет ТАСС.

«Я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность. <...> Вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, – хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям», – сказал министр. 

Чат-бот chatGPT способен самостоятельно генерировать тексты, отвечать на вопросы и писать программные коды. 1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) предложили ограничить доступ к боту из-за предшествующего этому написанного диплома студента Александра Жадана. Студент использовал нейросеть для написания работы. Несмотря на заявления руководства вуза, работу студента засчитали.

Ранее по теме: Нейросеть намерена писать дипломы и помогать студентам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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