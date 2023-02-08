В Минобрнауки призвали не наказывать написавших диплом с помощью нейросети ChatGPT
Написавшего диплом с помощью нейросети chatGPT выпускника университета наказывать не нужно, вместо этого стоит изменить подход к системе проверки знаний учащихся. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, пишет ТАСС.
«Я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность. <...> Вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, – хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям», – сказал министр.
Чат-бот chatGPT способен самостоятельно генерировать тексты, отвечать на вопросы и писать программные коды. 1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) предложили ограничить доступ к боту из-за предшествующего этому написанного диплома студента Александра Жадана. Студент использовал нейросеть для написания работы. Несмотря на заявления руководства вуза, работу студента засчитали.