В Минобрнауки призвали не наказывать написавших диплом с помощью нейросети ChatGPT

«Я считаю, негативных последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность. <...> Вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, – хотя вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к заданиям», – сказал министр.