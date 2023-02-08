Турчак рассказал о разрешении вопросов, связанных с выплатами мобилизованным

«Пообщались с бойцами. Всем довольны, всем обеспечены. Проблем нет. С выплатами – тоже. Этот вопрос, в принципе, уже не стоит так остро, как в начале мобилизации. Сегодня наша рабочая группа практически не получает обращения, касающиеся денежного довольствия. Почти нет их и в учебном центре. Специально выделенные Минобороны специалисты решают их прямо здесь, на месте, в индивидуальном порядке», – написал Турчак.