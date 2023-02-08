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Общество

Казахстан обязал иностранцев иметь загранпаспорт для постоянного проживания в стране

Ведомости

Полиция Казахстана изменила правила пребывания в стране – теперь для оформления разрешения на проживание иностранцы обязаны иметь заграничный паспорт. Об этом сообщила пресс-служба полиции страны.

Граждане стран, с которыми у Казахстана есть миграционные соглашения, имеют право въезжать, выезжать и временно пребывать на территории республики, но для получения разрешения на постоянное проживание в стране необходим загранпаспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Также для оформления разрешения необходимо иметь место проживания. При подаче документов требуется личное присутствие собственника жилья или лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. Как добавили в материале, такие меры были приняты для исключения возможности регистрации на несуществующие адреса.

27 января в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иностранцев в стране. Теперь иммигранты могут находиться в стране без визы 30 дней, а общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней. Таким образом, изменения ограничили возможность иностранцам, которые выезжали из республики к концу срока пребывания и возвращались, тем самым «обнуляя счетчик».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных