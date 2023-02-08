Казахстан обязал иностранцев иметь загранпаспорт для постоянного проживания в стране
Полиция Казахстана изменила правила пребывания в стране – теперь для оформления разрешения на проживание иностранцы обязаны иметь заграничный паспорт. Об этом сообщила пресс-служба полиции страны.
Граждане стран, с которыми у Казахстана есть миграционные соглашения, имеют право въезжать, выезжать и временно пребывать на территории республики, но для получения разрешения на постоянное проживание в стране необходим загранпаспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
Также для оформления разрешения необходимо иметь место проживания. При подаче документов требуется личное присутствие собственника жилья или лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. Как добавили в материале, такие меры были приняты для исключения возможности регистрации на несуществующие адреса.
27 января в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иностранцев в стране. Теперь иммигранты могут находиться в стране без визы 30 дней, а общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней. Таким образом, изменения ограничили возможность иностранцам, которые выезжали из республики к концу срока пребывания и возвращались, тем самым «обнуляя счетчик».