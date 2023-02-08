Казахстан обязал иностранцев иметь загранпаспорт для постоянного проживания в стране

27 января в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иностранцев в стране. Теперь иммигранты могут находиться в стране без визы 30 дней, а общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней. Таким образом, изменения ограничили возможность иностранцам, которые выезжали из республики к концу срока пребывания и возвращались, тем самым «обнуляя счетчик».