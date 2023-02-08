Минстрой готов направить в Турцию и Сирию специалистов по восстановлению зданий

Ранее в МЧС заявили об отправке спасательных отрядов в зону бедствия. В состав группы входило семь кинологических расчетов и свыше 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастроф. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, спасателей в Турцию и Сирию направили по поручению президента РФ Владимира Путина.