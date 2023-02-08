Минстрой готов направить в Турцию и Сирию специалистов по восстановлению зданий
Минстрой России готов направить в Сирию и Турцию специалистов для помощи в восстановлении разрушенных землетрясением зданий. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, пишет ТАСС.
«Специалисты направлены на территорию и Турецкой Республики, и Сирийской Республики. Работа продолжается. При необходимости будут задействованы специалисты из других органов власти, в том числе Минстроя», – сказал Файзуллин.
Ранее в МЧС заявили об отправке спасательных отрядов в зону бедствия. В состав группы входило семь кинологических расчетов и свыше 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастроф. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, спасателей в Турцию и Сирию направили по поручению президента РФ Владимира Путина.
6 февраля серия землетрясений произошла на юго-востоке Турции и на севере Сирии. По разным оценкам, магнитуда толчков достигала от 7,4 до 7,8 балла. По актуальным данным, число погибших в обеих странах превысило 10 000 человек.