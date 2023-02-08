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Минстрой готов направить в Турцию и Сирию специалистов по восстановлению зданий

Ведомости

Минстрой России готов направить в Сирию и Турцию специалистов для помощи в восстановлении разрушенных землетрясением зданий. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, пишет ТАСС.

«Специалисты направлены на территорию и Турецкой Республики, и Сирийской Республики. Работа продолжается. При необходимости будут задействованы специалисты из других органов власти, в том числе Минстроя», – сказал Файзуллин.

Ранее в МЧС заявили об отправке спасательных отрядов в зону бедствия. В состав группы входило семь кинологических расчетов и свыше 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастроф. Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, спасателей в Турцию и Сирию направили по поручению президента РФ Владимира Путина.

6 февраля серия землетрясений произошла на юго-востоке Турции и на севере Сирии. По разным оценкам, магнитуда толчков достигала от 7,4 до 7,8 балла. По актуальным данным, число погибших в обеих странах превысило 10 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных