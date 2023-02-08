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Кабмин продлил отсрочку платежей за аренду мобилизованным предпринимателям

Ведомости

Правительство России продлило период действия отсрочки платежей за аренду федерального имущества для предпринимателей, которые были призваны во время частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Отсрочка будет предоставляться не только на весь период прохождения службы, но и еще на 90 дней после ее окончания и распространяться на все виды федерального имущества, в том числе на земельные участки», – сказал на заседании совета по обеспечению потребностей ВС РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

Также премьер-министр добавил, что коммунальные платежи в период отсрочки вместо арендатора будет платить арендодатель. Такие меры в том числе касаются предпринимателей, заключивших контракты о прохождении воинской службы, а также бизнесменов-добровольцев, сказано в сообщении.

В октябре 2022 г. кабмин опубликовал постановление, которое позволяет откладывать платеж по аренде федерального имущества для индивидуальных предпринимателей (ИП), находящихся в зоне специальной военной операции. Также мобилизованные предприниматели могут расторгнуть договоры аренды федерального имущества без штрафных санкций.

С 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября 2022 г. 3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в ВС РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных