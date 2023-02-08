Кабмин продлил отсрочку платежей за аренду мобилизованным предпринимателям

«Отсрочка будет предоставляться не только на весь период прохождения службы, но и еще на 90 дней после ее окончания и распространяться на все виды федерального имущества, в том числе на земельные участки», – сказал на заседании совета по обеспечению потребностей ВС РФ премьер-министр Михаил Мишустин.