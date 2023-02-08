Кабмин продлил отсрочку платежей за аренду мобилизованным предпринимателям
Правительство России продлило период действия отсрочки платежей за аренду федерального имущества для предпринимателей, которые были призваны во время частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Отсрочка будет предоставляться не только на весь период прохождения службы, но и еще на 90 дней после ее окончания и распространяться на все виды федерального имущества, в том числе на земельные участки», – сказал на заседании совета по обеспечению потребностей ВС РФ премьер-министр Михаил Мишустин.
Также премьер-министр добавил, что коммунальные платежи в период отсрочки вместо арендатора будет платить арендодатель. Такие меры в том числе касаются предпринимателей, заключивших контракты о прохождении воинской службы, а также бизнесменов-добровольцев, сказано в сообщении.
В октябре 2022 г. кабмин опубликовал постановление, которое позволяет откладывать платеж по аренде федерального имущества для индивидуальных предпринимателей (ИП), находящихся в зоне специальной военной операции. Также мобилизованные предприниматели могут расторгнуть договоры аренды федерального имущества без штрафных санкций.
С 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября 2022 г. 3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в ВС РФ.