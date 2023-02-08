Основательница Darvol отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста владелице ювелирного бренда Darvol Дарье Спиридоновой до 3 апреля 2023 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
По данным столичной прокуратуры, Спиридоновой предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, предпринимательница обманным путем получала от знакомых деньги на реализацию ювелирных изделий и не выполняла взятые на себя обязательства, а деньги оставляла себе.
«Предварительно, от действий обвиняемой пострадали 8 граждан, общий ущерб превысил 191 млн руб.», – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой ЦAO.