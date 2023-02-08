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Общество

Основательница Darvol отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве

Ведомости

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста владелице ювелирного бренда Darvol Дарье Спиридоновой до 3 апреля 2023 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

По данным столичной прокуратуры, Спиридоновой предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, предпринимательница обманным путем получала от знакомых деньги на реализацию ювелирных изделий и не выполняла взятые на себя обязательства, а деньги оставляла себе.

«Предварительно, от действий обвиняемой пострадали 8 граждан, общий ущерб превысил 191 млн руб.», – добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой ЦAO.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных