Основательница Darvol отправлена под домашний арест по делу о мошенничестве

По данным столичной прокуратуры, Спиридоновой предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, предпринимательница обманным путем получала от знакомых деньги на реализацию ювелирных изделий и не выполняла взятые на себя обязательства, а деньги оставляла себе.