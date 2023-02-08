«Локомотив» объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой

Выступая за петербуржский клуб, Дзюба стал капитаном сборной России и вышел на первое место по количеству голов за национальную команду (30), сравнявшись с Александром Кержаковым. Дзюба был лидером сборной на домашнем ЧМ-2018, на котором Россия дошла до четвертьфинала. По ходу турнира Дзюба забил четыре мяча.