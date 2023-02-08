«Локомотив» объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой
Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с московским футбольным клубом «Локомотив», передает пресс-служба ФК. Форвард будет выступать под 7-м номером.
«Футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона», – говорится в сообщении.
С начала ноября 2022 г., после расторжения контракта с турецкой командой «Адана Демиспор», Дзюба находился в статусе свободного агента. Ранее Дзюба играл за «Зенит». За 249 матчей в футболке «Зенита» он отличился 108 раз и отдал 71 голевую передачу.
Выступая за петербуржский клуб, Дзюба стал капитаном сборной России и вышел на первое место по количеству голов за национальную команду (30), сравнявшись с Александром Кержаковым. Дзюба был лидером сборной на домашнем ЧМ-2018, на котором Россия дошла до четвертьфинала. По ходу турнира Дзюба забил четыре мяча.