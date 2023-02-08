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«Локомотив» объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой

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Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с московским футбольным клубом «Локомотив», передает пресс-служба ФК. Форвард будет выступать под 7-м номером.

«Футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона», – говорится в сообщении.

С начала ноября 2022 г., после расторжения контракта с турецкой командой «Адана Демиспор», Дзюба находился в статусе свободного агента. Ранее Дзюба играл за «Зенит». За 249 матчей в футболке «Зенита» он отличился 108 раз и отдал 71 голевую передачу.

Выступая за петербуржский клуб, Дзюба стал капитаном сборной России и вышел на первое место по количеству голов за национальную команду (30), сравнявшись с Александром Кержаковым. Дзюба был лидером сборной на домашнем ЧМ-2018, на котором Россия дошла до четвертьфинала. По ходу турнира Дзюба забил четыре мяча.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных