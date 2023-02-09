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Общество

Мэрия выплатит пострадавшим при взрыве газа в Новосибирске по 32 000 рублей

Ведомости

Жители пятиэтажки в Новосибирске, пострадавшие при взрыве газа, в ближайшее время получат первую выплату в 32 000 руб., а у уцелевших квартир будет организована круглосуточная охрана, сообщил прокурор города Роман Сивак.

«Остались в квартиры, куда допуска нет, по понятным причинам. Там будет организована круглосуточная охрана. Мы убеждаем людей, чтобы они не переживали за свое имущество. Кроме того, сразу будет выплачена департаментом соцподдержки мэрии каждому пострадавшему сумма в районе 32 000 руб. Это первая выплата, которую они получат для поддержки на сегодня-завтра», – приводит его слова «Вести Новосибирск».

Сейчас также решается готовятся квартиры из маневренного фонда для размещения жильцов пятиэтажки, пока эксперты решают, возможно ли восстановление дома, добавил Сивак. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников при этом рассказал, что уже принято решение о расселении пострадавших с использованием инструмента региональной адресной программы. По его словам, восстанавливать дом нецелесообразно.

Ранее сегодня утром в одной из пятиэтажек на улице Линейной в Новосибирске взорвался газ, из-за чего обрушился третий подъезд, в котором находилось 15 квартир. На месте происшествия работают почти 300 человек и 83 единиц техники, работы по разбору завалов продолжаются. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 300 кв. м, были эвакуированы 50 человек.

В результате трагедии погибли три человека, передает ТАСС, при этом под завалами все еще могут оставаться семь человек. Были госпитализированы четыре человека, у одной из женщин сломан позвоночник, а у другой – тяжелая травма лица, отмечает «РИА Новости».

Региональное управление СК России в свою очередь возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом пресс-служба ведомства сообщила о частичном обрушении двух подъездов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных