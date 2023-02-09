Мэрия выплатит пострадавшим при взрыве газа в Новосибирске по 32 000 рублей

«Остались в квартиры, куда допуска нет, по понятным причинам. Там будет организована круглосуточная охрана. Мы убеждаем людей, чтобы они не переживали за свое имущество. Кроме того, сразу будет выплачена департаментом соцподдержки мэрии каждому пострадавшему сумма в районе 32 000 руб. Это первая выплата, которую они получат для поддержки на сегодня-завтра», – приводит его слова «Вести Новосибирск».