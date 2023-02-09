Мэрия выплатит пострадавшим при взрыве газа в Новосибирске по 32 000 рублей
Жители пятиэтажки в Новосибирске, пострадавшие при взрыве газа, в ближайшее время получат первую выплату в 32 000 руб., а у уцелевших квартир будет организована круглосуточная охрана, сообщил прокурор города Роман Сивак.
«Остались в квартиры, куда допуска нет, по понятным причинам. Там будет организована круглосуточная охрана. Мы убеждаем людей, чтобы они не переживали за свое имущество. Кроме того, сразу будет выплачена департаментом соцподдержки мэрии каждому пострадавшему сумма в районе 32 000 руб. Это первая выплата, которую они получат для поддержки на сегодня-завтра», – приводит его слова «Вести Новосибирск».
Сейчас также решается готовятся квартиры из маневренного фонда для размещения жильцов пятиэтажки, пока эксперты решают, возможно ли восстановление дома, добавил Сивак. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников при этом рассказал, что уже принято решение о расселении пострадавших с использованием инструмента региональной адресной программы. По его словам, восстанавливать дом нецелесообразно.
Ранее сегодня утром в одной из пятиэтажек на улице Линейной в Новосибирске взорвался газ, из-за чего обрушился третий подъезд, в котором находилось 15 квартир. На месте происшествия работают почти 300 человек и 83 единиц техники, работы по разбору завалов продолжаются. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 300 кв. м, были эвакуированы 50 человек.
Региональное управление СК России в свою очередь возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом пресс-служба ведомства сообщила о частичном обрушении двух подъездов.