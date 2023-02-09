ТАСС: число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех
Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах. Ранее сообщалось о двух погибших.
На месте ЧП было обнаружено тело третьего погибшего, при взрыве пострадали восемь человек, рассказали в медслужбе. В правоохранительных органах сообщили, что разбор завалов продолжается, – там могут находиться семь человек.
Взрыв газа в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. Первое сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Всего в спасательной операции принимают участие около 300 человек. Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа в пунктах временного размещения находятся 40 человек, а более 80 отправились к своим родственникам.