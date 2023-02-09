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ТАСС: число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех

Ведомости

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске выросло до трех. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах. Ранее сообщалось о двух погибших.

На месте ЧП было обнаружено тело третьего погибшего, при взрыве пострадали восемь человек, рассказали в медслужбе. В правоохранительных органах сообщили, что разбор завалов продолжается, – там могут находиться семь человек. 

Взрыв газа в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. Первое сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Всего в спасательной операции принимают участие около 300 человек. Экстренные службы сообщили, что после взрыва газа в пунктах временного размещения находятся 40 человек, а более 80 отправились к своим родственникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных