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Умер последний глава Совета министров СССР Иван Силаев

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Нижегородский авиазавод «Сокол» сообщил о смерти своего бывшего директора Ивана Силаева, возглавлявшего Совет министров РСФСР в 1990-1991 гг. Сообщение о смерти опубликовано в соцсетях завода.

Дипломат скончался 8 февраля в возрасте 92 лет, говорится в сообщении. Он был последним директором завода «Сокол», а также последним председателем Совета министров СССР, Героем Социалистического Труда и лауреатом Ленинской премии.

Иван Силаев родился 21 октября 1930 г. В политику он попал в 1985 г. – тогда Силаев занял должность заместителя председателя Совета министров СССР, а через пять лет получил должность председателя Совета. Кроме «Сокола» в 2005-2006 гг. он входил в совет директоров нефтяной компании «Юкос».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных