Умер последний глава Совета министров СССР Иван Силаев

Иван Силаев родился 21 октября 1930 г. В политику он попал в 1985 г. – тогда Силаев занял должность заместителя председателя Совета министров СССР, а через пять лет получил должность председателя Совета. Кроме «Сокола» в 2005-2006 гг. он входил в совет директоров нефтяной компании «Юкос».