Умер последний глава Совета министров СССР Иван Силаев
Нижегородский авиазавод «Сокол» сообщил о смерти своего бывшего директора Ивана Силаева, возглавлявшего Совет министров РСФСР в 1990-1991 гг. Сообщение о смерти опубликовано в соцсетях завода.
Дипломат скончался 8 февраля в возрасте 92 лет, говорится в сообщении. Он был последним директором завода «Сокол», а также последним председателем Совета министров СССР, Героем Социалистического Труда и лауреатом Ленинской премии.
Иван Силаев родился 21 октября 1930 г. В политику он попал в 1985 г. – тогда Силаев занял должность заместителя председателя Совета министров СССР, а через пять лет получил должность председателя Совета. Кроме «Сокола» в 2005-2006 гг. он входил в совет директоров нефтяной компании «Юкос».