Из-за землетрясения в Индонезии погибли четыре человека
В результате землетрясения в Индонезии погибли четыре человека, сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии на своей странице в соцсетях.
Толчки магнитудой 5,5 балла произошли недалеко от города Джаяпура. «По данным центра управления операциями Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям <...> в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека», – говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что из-за землетрясения пострадали здания местной больницы и мечети, а также оказался разрушен магазин.
Информация о подземных толчках поступила от Европейско-средиземноморского сейсмологического центра 9 февраля. По данным организации, эпицентр подземных толчков находился в 3 км к юго-западу от Джаяпура и залегал на глубине 10 км.