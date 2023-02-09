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Из-за землетрясения в Индонезии погибли четыре человека

Ведомости

В результате землетрясения в Индонезии погибли четыре человека, сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии на своей странице в соцсетях.

Толчки магнитудой 5,5 балла произошли недалеко от города Джаяпура. «По данным центра управления операциями Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям <...> в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека», – говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что из-за землетрясения пострадали здания местной больницы и мечети, а также оказался разрушен магазин.

Информация о подземных толчках поступила от Европейско-средиземноморского сейсмологического центра 9 февраля. По данным организации, эпицентр подземных толчков находился в 3 км к юго-западу от Джаяпура и залегал на глубине 10 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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