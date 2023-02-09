Эрдоган: при землетрясении в Турции погибли свыше 14 000 человек

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3.