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Эрдоган: при землетрясении в Турции погибли свыше 14 000 человек

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При землетрясении на юго-востоке Турции погибли 14 014 человек, пострадали 63 794 человека. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Газиантеп, пишут «РИА Новости».

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3. 

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Накануне, 7 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца. 

Накануне, 8 февраля, Эрдоган сообщил, что семьи, которые пострадали в результате землетрясения на юго-востоке Турции, получат пособия в размере 10 000 турецких лир (около $530).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных