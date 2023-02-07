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В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Ведомости

В центральной части Турции, пострадавшей 6 февраля от разрушительного землетрясения, зафиксировано еще семь подземных толчков в период с 06:02 по 06:42 мск, магнитуда сильнейшего из них составила 5,3, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр этого толчка, произошедшего в 06:13, находился на глубине 10 км в 43 км к западу от города Адыяман и в 13 км к северо-западу от Бесни.

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще несколько десятков афтершоков, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.

Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.

По данным AFAD, в Турции в результате трагедии, по последним данным, погиб 2921 человек, еще почти 16 000 получили ранения, более 4700 зданий было разрушено. В Сирии погибли более 760 человек, еще почти 1500 пострадали. Для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турцию направились в том числе и российские спасатели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных