В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
В центральной части Турции, пострадавшей 6 февраля от разрушительного землетрясения, зафиксировано еще семь подземных толчков в период с 06:02 по 06:42 мск, магнитуда сильнейшего из них составила 5,3, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр этого толчка, произошедшего в 06:13, находился на глубине 10 км в 43 км к западу от города Адыяман и в 13 км к северо-западу от Бесни.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще несколько десятков афтершоков, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.
По данным AFAD, в Турции в результате трагедии, по последним данным, погиб 2921 человек, еще почти 16 000 получили ранения, более 4700 зданий было разрушено. В Сирии погибли более 760 человек, еще почти 1500 пострадали. Для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турцию направились в том числе и российские спасатели.