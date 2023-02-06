В МЧС сообщили об отправке спасателей в Турцию и Сирию
Российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщил глава МЧС Александр Куренков, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Российские спасатели вылетели в зону катастрофического землетрясения в Турции и Сирии. Четыре самолета российского чрезвычайного ведомства доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в зоны разрушительных землетрясений», – следует из сообщения.
Отмечается, что группировку спасателей в Турцию и Сирию Куренков направил по поручению президента России Владимира Путина.
В МЧС сообщили, в составе вылетевшей группировки семь кинологических расчетов и свыше 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастроф. «Для оперативного оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь», – добавили в ведомстве. На базе него свыше 40 специалистов МЧС будут оказывать медицинскую помощь.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.