В Турции объявили семидневный общенациональный траур
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с мощнейшим землетрясением на юге-востоке страны, передает ТАСС. По последним данным, происшествие унесло жизни свыше 1600 человек.
«6 февраля 2023 г. объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране. Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах», – говорится в указе турецкого президента.
По последним данным, количество погибших в Турции в результате землетрясения составило 1651, пострадавших – 11 119. В Сирии число погибших превысило 960, пострадали 2400 человек.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.