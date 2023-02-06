Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 1600
Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 1651 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передают «РИА Новости». Количество пострадавших превысило 11 000, заявил он.
«На данный момент число погибших при землетрясении выросло до 1651, ранены 11 119 человек», – сообщил министр.
В Сирии число погибших превысило 960. В минздраве страны сообщили, что в результате землетрясения 2400 человек пострадали.
Ранее сообщалось о 1498 погибших и 8533 пострадавших в Турции в результате происшествия. В Сирии ранее информировали о 461 погибших и 1326 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.