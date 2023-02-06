Шойгу поручил оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск в Сирии Андрею Сердюкову оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения, передает пресс-служба министерства.
«В рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон оперативно развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости», – говорится в сообщении.
Помимо этого были сформированы 10 сводных отрядов из числа российских военнослужащих в Сирии, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Помимо Турции также пострадала Сирия, где число погибших и пострадавших выросло до 461 и 1326 человек соответственно.