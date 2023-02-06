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Шойгу поручил оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск в Сирии Андрею Сердюкову оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения, передает пресс-служба министерства.

«В рамках оказания помощи российским Центром по примирению враждующих сторон оперативно развернуты и приступили к работе в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости», – говорится в сообщении.

Помимо этого были сформированы 10 сводных отрядов из числа российских военнослужащих в Сирии, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Помимо Турции также пострадала Сирия, где число погибших и пострадавших выросло до 461 и 1326 человек соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных