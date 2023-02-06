Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, в ходе которого российский лидер предложил оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия. Башар Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию», – сказано в сообщении.
В Кремле добавили, что сегодня Путин также обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос об оказании помощи со стороны России.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания. В результате произошедшего в Сирии погибли 403 человека, в Турции число погибших увеличилось до 1014.