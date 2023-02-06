Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1014 человек
Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) республики Юнус Сезер.
«На данный момент число погибших 1014 человек», – сказал Сезер, добавив, что разрушено порядка 2800 зданий (цитата по «РИА Новости»).
Заместитель министра здравоохранения Сирии Ахмед Дмейрия в свою очередь сообщил, что число погибших при землетрясении в стране увеличилось до 403, пострадали почти 1300 человек.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В AFAD уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.