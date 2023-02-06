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СМИ: сестра премьера Сирии погибла при обрушении дома из-за землетрясения

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В результате обрушения здания в сирийском городе Хама погибла сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, сообщила газета Al-Watan.

«Сестра премьер-министра САР Хусейна Арнуса – Насуб Арнус – погибла в результате обрушения здания в Хаме после землетрясения»,- передает издание (цит. по «РИА Новости»). Вместе с Арнус, как сообщила газета, под завалами погибли несколько ее детей и внуков.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в результате землетрясения погибли 912 человек, еще 5385 пострадали.

Помимо этого, землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания. В Сирии, как сообщает CNN по последним данным, погибло не менее 476 человек и не менее 1042 пострадали

Ранее по теме: Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 912 человек
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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