СМИ: сестра премьера Сирии погибла при обрушении дома из-за землетрясения
В результате обрушения здания в сирийском городе Хама погибла сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, сообщила газета Al-Watan.
«Сестра премьер-министра САР Хусейна Арнуса – Насуб Арнус – погибла в результате обрушения здания в Хаме после землетрясения»,- передает издание (цит. по «РИА Новости»). Вместе с Арнус, как сообщила газета, под завалами погибли несколько ее детей и внуков.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в результате землетрясения погибли 912 человек, еще 5385 пострадали.
Помимо этого, землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания. В Сирии, как сообщает CNN по последним данным, погибло не менее 476 человек и не менее 1042 пострадали