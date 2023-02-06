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Общество

Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 912 человек

Ведомости

В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли 912 человек, еще 5385 пострадали. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации спасательных работ, передает агентство Anadolu. 

Ранее сообщалось о 284 погибших и 2323 раненых. По словам Эрдогана, окончательное число погибших спрогнозировать сложно. 

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др. 

Помимо этого, землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания. По последним данным, погибли 386 человек, передает CNN. 

В Турции после землетрясения объявили самый высокий уровень тревоги, который также предусматривает международную помощь. Президент России Владимир Путин уже выразил турецкому и сирийскому лидерам свои соболезнования и подчеркнул, что Россия готова оказать помощь в восстановлении после землетрясений. С аналогичной готовностью к Турции уже обратились США, Нидерланды, Израиль, Украина, Индия и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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