Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 912 человек
В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли 912 человек, еще 5385 пострадали. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в центре по координации спасательных работ, передает агентство Anadolu.
Ранее сообщалось о 284 погибших и 2323 раненых. По словам Эрдогана, окончательное число погибших спрогнозировать сложно.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого, землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания. По последним данным, погибли 386 человек, передает CNN.
В Турции после землетрясения объявили самый высокий уровень тревоги, который также предусматривает международную помощь. Президент России Владимир Путин уже выразил турецкому и сирийскому лидерам свои соболезнования и подчеркнул, что Россия готова оказать помощь в восстановлении после землетрясений. С аналогичной готовностью к Турции уже обратились США, Нидерланды, Израиль, Украина, Индия и др.