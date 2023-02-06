Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 284 человек
284 человека погибли в результате землетрясения на юго-востоке Турции, еще 2323 получили ранения. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай, передает агентство Anadolu.
Таким образом число погибших в Турции и Сирии, где также были зафиксированы сильные толчки, превысило 500 человек. По предварительным данным минздрава Сирии, всего в стране погибли 237 человек, еще 639 пострадали. Информация о россиянах среди жертв землетрясения пока отсутствует.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др. Помимо этого, толчки ощущались и в столице Ливана Бейруте.
На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате землетрясения в Сирии город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо разрушились многоэтажные здания. В турецкой провинции Газиантеп была разрушена включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО историческая крепость.