В Турции после землетрясения произошел взрыв на газопроводе
После одного из землетрясений, произошедших сегодня рано утром в Турции, начался пожар на газопроводе в провинции Хатай на юге страны, передает агентство IHA.
Всего зафиксировано два очага возгорания на расстоянии в 3 км друг от друга.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
По предварительным данным,