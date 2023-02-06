Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидерам Турции и Сирии Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду в связи с разрушительным землетрясением, в результате которого, по предварительным данным, погибли более 500 человек в обеих странах.
«Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», – сказано в телеграмме Асаду. В соболезновании Эрдогану Путин также выразил готовность помочь.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др. Помимо этого, толчки ощущались и в столице Ливана Бейруте.
В результате произошедшего в Турции погибли 284 человека, еще 2323 получили ранения, в Сирии – 237 и 639 соответственно. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате землетрясения в Сирии город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания. В турецкой провинции Газиантеп была разрушена включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО историческая крепость.
В Турции после землетрясения объявили самый высокий уровень тревоги, который также предусматривает международную помощь. Готовность оказать ее уже выразили США, Нидерланды, Израиль, Украина и Индия.