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Почти 1500 человек погибли при землетрясении в Турции

Ведомости

В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли 1498 человек, еще 8533 пострадали, пишут «РИА Новости» со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В AFAD уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.

Помимо этого от землетрясения пострадал север Сирии. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего сирийский город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания. По данным минздрава страны, 461 человек погиб, свыше 1300 получили ранения.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и сирийскому лидеру Башару Асаду, а также предложил им помощь в ликвидации последствий землетрясений. Эрдоган сообщил, что даст указания компетентным органам принять помощь российских спасателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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