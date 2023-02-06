Почти 1500 человек погибли при землетрясении в Турции
В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли 1498 человек, еще 8533 пострадали, пишут «РИА Новости» со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В AFAD уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого от землетрясения пострадал север Сирии. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего сирийский город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания. По данным минздрава страны, 461 человек погиб, свыше 1300 получили ранения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и сирийскому лидеру Башару Асаду, а также предложил им помощь в ликвидации последствий землетрясений. Эрдоган сообщил, что даст указания компетентным органам принять помощь российских спасателей.