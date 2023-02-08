Пострадавшим от землетрясения в Турции семьям выплатят по $530
Семьи, которые пострадали в результате землетрясения на юго-востоке Турции, получат пособия в размере 10 000 турецких лир (около $530). Об этом в эфире телеканала TRT заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Пострадавшим семьям в 10 провинциях будет выплачено по 10 000 турецких лир», – подчеркнул он (цит. по ТАСС).
Ранее сегодня Эрдоган приезжал в провинцию Кахраманмараш, которая была эпицентром землетрясения. По последним данным, в результате произошедшего погибли 8574 человек, еще 49 133 пострадали.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3. Сегодня ночью и утром также произошло около 30 толчков с максимальной магнитудой 4,6.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Накануне, 7 февраля, Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца.