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Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции

Ведомости

За минувшую ночь и утро в центральной части Турции, пострадавшей 6 февраля от разрушительного землетрясения, зафиксировано еще почти 30 подземных толчков, магнитуда сильнейшего из них составила 4,6, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 08:52 мск в 58 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 26 км к юго-западу от Афшина на глубине 0 км. Позже европейские сейсмологи сообщили о толчке магнитудой 4,8 в 85 км от турецкого города Кахраманмараш.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек, в том числе 5 млн особенно уязвимых людей. В Турции пострадали сразу 10 провинций, в которых проживает около 15 млн человек.

В результате трагедии в Турции погибли не менее 6234 человек, еще 37 011 пострадали. В Сирии, как отмечает ТАСС, погибли 812 человек, еще свыше 1400 пострадали.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца. По его словам, землетрясение стало самым мощным на территории Турции с 1939 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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