Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции
За минувшую ночь и утро в центральной части Турции, пострадавшей 6 февраля от разрушительного землетрясения, зафиксировано еще почти 30 подземных толчков, магнитуда сильнейшего из них составила 4,6, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Землетрясение произошло в 08:52 мск в 58 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 26 км к юго-западу от Афшина на глубине 0 км. Позже европейские сейсмологи сообщили о толчке магнитудой 4,8 в 85 км от турецкого города Кахраманмараш.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек, в том числе 5 млн особенно уязвимых людей. В Турции пострадали сразу 10 провинций, в которых проживает около 15 млн человек.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца. По его словам, землетрясение стало самым мощным на территории Турции с 1939 г.