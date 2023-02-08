Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 6900

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, а также с президентом Сирии, которая тоже пострадала от землетрясения, Башаром Асадом и предложил им помощь в ликвидации последствий. Вечером 6 февраля в МЧС сообщили, что российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи. Сегодня в пресс-службе МЧС также сообщили, что по поручению руководителя ведомства Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей, сейчас идет подготовка к вылету.