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Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 6900

Ведомости

При землетрясении на юго-востоке Турции погибли 6234, еще 37 011 пострадали. Об этом сообщили в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Позже в AFAD сообщили об увеличении числа жертв землетрясения до 6957. По состоянию на 09:45, 38 224 человека ранены.

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, а также с президентом Сирии, которая тоже пострадала от землетрясения, Башаром Асадом и предложил им помощь в ликвидации последствий. Вечером 6 февраля в МЧС сообщили, что российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи. Сегодня в пресс-службе МЧС также сообщили, что по поручению руководителя ведомства Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей, сейчас идет подготовка к вылету.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Накануне, 7 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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