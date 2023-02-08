Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 6900
При землетрясении на юго-востоке Турции погибли 6234, еще 37 011 пострадали. Об этом сообщили в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Позже в AFAD сообщили об увеличении числа жертв землетрясения до 6957. По состоянию на 09:45, 38 224 человека ранены.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, а также с президентом Сирии, которая тоже пострадала от землетрясения, Башаром Асадом и предложил им помощь в ликвидации последствий. Вечером 6 февраля в МЧС сообщили, что российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи. Сегодня в пресс-службе МЧС также сообщили, что по поручению руководителя ведомства Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей, сейчас идет подготовка к вылету.