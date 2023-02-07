Эрдоган объявил районы землетрясения зоной ЧС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 10 провинций страны, затронутых землетрясением, районом ЧС, а также ввел в них чрезвычайное положение на три месяца, передает пресс-служба турецкого президента в Telegram-канале.
«Мы объявляем 10 провинций, где произошло землетрясение, зонами бедствия, влияющими на общую жизнь. Мы решили объявить чрезвычайное положение на 3 месяца в наших 10 провинциях в соответствии со статьей 119 Конституции, чтобы обеспечить быстрое проведение поисково-спасательных и последующих работ», – следует из сообщения.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще несколько десятков афтершоков, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Сегодня, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков в период с 06:02 по 06:42 мск. Уточнялось, что магнитуда сильнейшего из них составила 5,3.
В результате происшествия в Турции, по последним данным, как заявил Эрдоган, погибли 3549 человек, пострадали 22 168. Землетрясение также затронуло и Сирию. Глава делегации Международной федерации Красного Креста в Сирии Мадс Бринч Хансен заявил, что в стране погибли свыше 1500 человек, пострадали 3500.
6 февраля Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с трагедией.