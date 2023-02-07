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СМИ: при землетрясении в Турции погиб гражданин России

Ведомости

Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции. Об этом сообщили ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники.

«По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации», – сообщили ТАСС в российских оперативных службах.

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще несколько десятков афтершоков, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.

Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.

Ранее Haberturk со ссылкой на данные AFAD сообщило, что в результате происшествия в Турции погиб 3381 человек, пострадали более 20 400. В Сирии погибли 812 человек, еще 1449 пострадали.

6 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с трагедией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных