СМИ: при землетрясении в Турции погиб гражданин России
Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции. Об этом сообщили ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники.
«По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации», – сообщили ТАСС в российских оперативных службах.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще несколько десятков афтершоков, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.
6 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с трагедией.