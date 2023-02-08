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Число погибших в Турции при землетрясении превысило 8500

Ведомости

В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли 8574 человека, пострадали 49 133, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Habertürk.

«На данный момент число погибших составляет 8574 человека, число раненых – 49 133», – заявил турецкий президент.

Ранее в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщали, что жертвами землетрясения в Турции стали 6957 человек, пострадали 38 224.

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3.

Сегодня, 8 февраля, также стало известно, что за минувшую ночь и утро в центральной части Турции было зафиксировано еще почти 30 подземных толчков, магнитуда сильнейшего из них составила 4,6.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Накануне, 7 февраля, Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца. Помимо Турции землетрясение также затронуло Сирию. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в стране увеличилось до 1262, пострадали 2285.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных