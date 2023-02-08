Число погибших в Турции при землетрясении превысило 8500
В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли 8574 человека, пострадали 49 133, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Habertürk.
«На данный момент число погибших составляет 8574 человека, число раненых – 49 133», – заявил турецкий президент.
Ранее в управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщали, что жертвами землетрясения в Турции стали 6957 человек, пострадали 38 224.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. На следующий день, 7 февраля, в центральной части Турции было зафиксировано еще семь подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,3.
Сегодня, 8 февраля, также стало известно, что за минувшую ночь и утро в центральной части Турции было зафиксировано еще почти 30 подземных толчков, магнитуда сильнейшего из них составила 4,6.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. Накануне, 7 февраля, Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца. Помимо Турции землетрясение также затронуло Сирию. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в стране увеличилось до 1262, пострадали 2285.