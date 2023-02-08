Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1262
Число жертв при землетрясении в Сирии увеличилось до 1262, передает агентство SANA со ссылкой на министра здравоохранения страны Хасана аль-Габаши. Еще 2285 человек пострадали в результате происшествия, сообщил глава ведомства.
До этого сообщалось о 1250 погибших и 2054 пострадавших. Сегодня стало известно, что при землетрясении в Турции число погибших выросло до 6957, пострадавших – до 38 224.
Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.