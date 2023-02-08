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Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1262

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Число жертв при землетрясении в Сирии увеличилось до 1262, передает агентство SANA со ссылкой на министра здравоохранения страны Хасана аль-Габаши. Еще 2285 человек пострадали в результате происшествия, сообщил глава ведомства.

До этого сообщалось о 1250 погибших и 2054 пострадавших. Сегодня стало известно, что при землетрясении в Турции число погибших выросло до 6957, пострадавших – до 38 224.

Землетрясение, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,4 до 7,8, произошло рано утром 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Всего землетрясение затронуло 10 провинций. Помимо этого землетрясение также затронуло и Сирию. В тот же день российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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