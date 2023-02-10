Глава Курской области рассказал о работе российских военных
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские военные ведут огонь по местам расположения вооруженных сил Украины с территории региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие», – говорится в сообщении.
5 февраля Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничное село Горналь в области. По данным властей региона, в результате обстрела была перебита линия электропередачи к водопроводной башне, в одном из домов выбило стекла, а также повреждения получил автомобиль. Тогда обошлось без пострадавших.
С 4 февраля в регионе действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который продлили на неопределенный срок. 31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в РФ. До отмены ограничения его можно было устанавливать на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.