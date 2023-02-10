Метрополитен-музей признал Куинджи «украинским» художником
Американский музей искусств Метрополитен признал российского художника Архипа Куинджи «украинцем» по национальности. Об этом сообщается на сайте музея.
В частности, на подписи к картине «Красный закат», на которой изображен Днепр, указано, что Куинджи является украинским художником по происхождению. По информации ТАСС, еще 6 января в этой строке было написано, что Куинджи – россиянин.
Архип Куинджи родился в Мариуполе в 1841 г., когда этот город входил в состав Российской Империи. В 1860-е гг. он переехал в Санкт-Петербург, где поступил Академию художеств и познакомился с художниками-передвижниками Ильей Репиным, Иваном Крамским и др. В 1890-х гг. он преподавал пейзажную живопись в Академии художеств. За время работы он написал более 500 эскизов и полноценных полотен, в том числе «Красный закат», который был создан в 1905-1908 гг.
Это не единственное изменение, которое произошло на сайте музея в Нью-Йорке. В частности, картину французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» (1899) на сайте Метрополитен-музея переименовали в «Танцовщица в украинском наряде». «Сюжет отражает всплеск интереса французов к искусству и культуре Украины, в то время входившей в состав Российской империи, после политического союза Франции с этой империей в 1894 г.», – сказано в описании к картине.
В апреле 2022 г. Национальная галерея Великобритании также переименовала картину Дега в «Украинских танцовщиц». По информации The Guardian, это произошло по просьбе представителей украинской диаспоры в Великобритании. На картине изображены девушки в национальных костюмах, на головах у них венки с лентами.