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Метрополитен-музей признал Куинджи «украинским» художником

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Американский музей искусств Метрополитен признал российского художника Архипа Куинджи «украинцем» по национальности. Об этом сообщается на сайте музея. 

В частности, на подписи к картине «Красный закат», на которой изображен Днепр, указано, что Куинджи является украинским художником по происхождению. По информации ТАСС, еще 6 января в этой строке было написано, что Куинджи – россиянин. 

Архип Куинджи родился в Мариуполе в 1841 г., когда этот город входил в состав Российской Империи. В 1860-е гг. он переехал в Санкт-Петербург, где поступил Академию художеств и познакомился с художниками-передвижниками Ильей Репиным, Иваном Крамским и др. В 1890-х гг. он преподавал пейзажную живопись в Академии художеств. За время работы он написал более 500 эскизов и полноценных полотен, в том числе «Красный закат», который был создан в 1905-1908 гг. 

Это не единственное изменение, которое произошло на сайте музея в Нью-Йорке. В частности, картину французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» (1899) на сайте Метрополитен-музея переименовали в «Танцовщица в украинском наряде». «Сюжет отражает всплеск интереса французов к искусству и культуре Украины, в то время входившей в состав Российской империи, после политического союза Франции с этой империей в 1894 г.», – сказано в описании к картине. 

В апреле 2022 г. Национальная галерея Великобритании также переименовала картину Дега в «Украинских танцовщиц». По информации The Guardian, это произошло по просьбе представителей украинской диаспоры в Великобритании. На картине изображены девушки в национальных костюмах, на головах у них венки с лентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных