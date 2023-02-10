Метрополитен-музей признал Куинджи «украинским» художником

Архип Куинджи родился в Мариуполе в 1841 г., когда этот город входил в состав Российской Империи. В 1860-е гг. он переехал в Санкт-Петербург, где поступил Академию художеств и познакомился с художниками-передвижниками Ильей Репиным, Иваном Крамским и др. В 1890-х гг. он преподавал пейзажную живопись в Академии художеств. За время работы он написал более 500 эскизов и полноценных полотен, в том числе «Красный закат», который был создан в 1905-1908 гг.