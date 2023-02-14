Российские спасатели при разборе завалов в Турции обнаружили $150 000

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В AFAD отметили, что после землетрясений произошло еще 2724 афтершока (повторных толчка). В результате трагедии в Турции погибли более 31600 человек, на подконтрольной Дамаску территории Сирии подтвердили гибель более 1400 человек.