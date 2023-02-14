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Общество

Российские спасатели при разборе завалов в Турции обнаружили $150 000

Ведомости

Российские спасатели, участвующие в поисково-спасательных работах в Турции, обнаружили под завалами одного из домов кастрюлю с $150 000 наличными, сообщил Telegram-канал МЧС России.

«При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землятресения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю наполненную сто долларовыми купюрами. $150 000 под опись были переданы местной полиции», – сообщили там.

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В AFAD отметили, что после землетрясений произошло еще 2724 афтершока (повторных толчка). В результате трагедии в Турции погибли более 31600 человек, на подконтрольной Дамаску территории Сирии подтвердили гибель более 1400 человек.

6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии. Российские лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам.

Вечером 6 февраля в МЧС сообщили, что российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи. Как сообщало ведомство 11 февраля, они каждый день разбирают более 1500 куб. м. завалов. Всего в ликвидации последствий землетрясения в Турции задействовано более 150 спасателей и 8 единиц техники. В пострадавшие районы были также доставлены гуманитарные грузы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных