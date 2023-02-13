В Турции сообщили о гибели более 31 600 человек в результате землетрясений

6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В AFAD отметили, что после землетрясений произошло еще 2724 афтершока (повторных толка).