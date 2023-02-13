В Турции сообщили о гибели более 31 600 человек в результате землетрясений
Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 31 643 человек. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
«Погибли в общей сложности 31 643 гражданина. 158 165 пострадавших от стихийных бедствий были эвакуированы из региона в другие провинции», — говорится в сообщении.
6 февраля сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла были зафиксировано на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. В AFAD отметили, что после землетрясений произошло еще 2724 афтершока (повторных толка).
7 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в регионах страны, затронутых землетрясением, режим ЧС и чрезвычайное положение на три месяца, которое расширяет полномочия властей и правоохранительных органов.
6 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по погибшим. В тот же день президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции и Сирии. Российские лидер сообщил о готовности помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия обеим странам.
Вечером 6 февраля в МЧС сообщили, что российские спасатели отправились в Турцию и Сирию для оказания помощи. 8 января в министерстве сообщили, что по поручению руководителя ведомства Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей.