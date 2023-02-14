При стрельбе в университете Мичигана погибли три человека
Три человека погибли при стрельбе в университете Мичигана в США, еще пять человек пострадали, передает CNN со ссылкой на сотрудников полиции.
По информации телеканала, подозреваемым в стрельбе оказался 43-летний мужчина, он никак не связан с университетом. Он скончался от собственного огнестрельного ранения. «Мы считаем, что был только один стрелок, и больше нет необходимости укрываться в кампусе», – сказал временный заместитель начальника полиции Крис Розман.
Стрельба произошла в Мичиганском государственном университете в 20:18 по местному времени (04:18 мск). Уточняется, что всего было два инцидента со стрельбой на территории кампуса: один в учебном корпусе Берки-Холл и другой – в помещении студенческого профсоюза.
Уточняется, что пять пострадавших находятся в критическом состоянии. В полиции не уточняется, есть ли среди них студенты университета.