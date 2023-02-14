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При стрельбе в университете Мичигана погибли три человека

Ведомости

Три человека погибли при стрельбе в университете Мичигана в США, еще пять человек пострадали, передает CNN со ссылкой на сотрудников полиции.

По информации телеканала, подозреваемым в стрельбе оказался 43-летний мужчина, он никак не связан с университетом. Он скончался от собственного огнестрельного ранения. «Мы считаем, что был только один стрелок, и больше нет необходимости укрываться в кампусе», – сказал временный заместитель начальника полиции Крис Розман.

Стрельба произошла в Мичиганском государственном университете в 20:18 по местному времени (04:18 мск). Уточняется, что всего было два инцидента со стрельбой на территории кампуса: один в учебном корпусе Берки-Холл и другой – в помещении студенческого профсоюза.

Уточняется, что пять пострадавших находятся в критическом состоянии. В полиции не уточняется, есть ли среди них студенты университета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных