При стрельбе в университете Мичигана погибли три человека

По информации телеканала, подозреваемым в стрельбе оказался 43-летний мужчина, он никак не связан с университетом. Он скончался от собственного огнестрельного ранения. «Мы считаем, что был только один стрелок, и больше нет необходимости укрываться в кампусе», – сказал временный заместитель начальника полиции Крис Розман.