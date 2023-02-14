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Общество

Прокуратура Байконура пообещала жителям 260 000 рублей за участие в спецоперации

Ведомости

Прокуратура Байконура предложила всем желающим подписать контракт на участие в спецоперации на Украине, единовременная денежная выплата по нему составляет 260 000 руб., говорится в сообщении ведомства. 

«Постановлением главы администрации г. Байконура <...> лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в г. Байконуре, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 000 руб.», — сказано в сообщении.

Та же выплата в качестве меры социальной поддержки предусмотрена для мобилизованных. Отмечается, что постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации, оно вступило в силу. 

В Facebook (заблокирован в РФ; принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной) спецпредставительство президента Казахстана на комплексе Байконур уточнило, что выплата касается только граждан России.

Комплекс Байконур находится в аренде у России до 2050 г. На территории одноименного города действует российская администрация, также на период аренды Байконур получает статус, соответствующий городу федерального значения России. При этом субъектом страны он не является. 

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

После объявления частичной мобилизации в РФ на Байконуре также начался призыв, но городская администрация утверждала, что речь идет только о добровольцах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных