Прокуратура Байконура пообещала жителям 260 000 рублей за участие в спецоперации
Прокуратура Байконура предложила всем желающим подписать контракт на участие в спецоперации на Украине, единовременная денежная выплата по нему составляет 260 000 руб., говорится в сообщении ведомства.
«Постановлением главы администрации г. Байконура <...> лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в г. Байконуре, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 000 руб.», — сказано в сообщении.
Та же выплата в качестве меры социальной поддержки предусмотрена для мобилизованных. Отмечается, что постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации, оно вступило в силу.
В Facebook (заблокирован в РФ; принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной) спецпредставительство президента Казахстана на комплексе Байконур уточнило, что выплата касается только граждан России.
Комплекс Байконур находится в аренде у России до 2050 г. На территории одноименного города действует российская администрация, также на период аренды Байконур получает статус, соответствующий городу федерального значения России. При этом субъектом страны он не является.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
После объявления частичной мобилизации в РФ на Байконуре также начался призыв, но городская администрация утверждала, что речь идет только о добровольцах.