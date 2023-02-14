В «Победе» объяснили задержку рейса из Дубая почти на сутки
Рейс «Победы» из Дубая в Москву был задержан почти на сутки из-за неисправности самолетов, которые были предоставлены для полета, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Рейс DP992 авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Дубай-Москва, задержан по причине неисправности воздушного судна. Для клиентов был предоставлен резервный борт. Однако после посадки людей на резервное воздушное судно поступила информация о неисправности самолета», – сказано в сообщении.
В пресс-службе «Победы» сообщили, что пассажиры на время задержки получили горячее питание и прохладительные напитки, они также были размещены в гостинице.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что пассажиры борта DP992 зашли в самолет вечером 13 февраля около 18:00 мск (19:00 по местному времени). Согласно информации на онлайн-табло аэропорта «Внуково», самолет должен был вылететь из аэропорта Аль-Мактум в 23:50 мск, однако его перенесли на 01:26 мск, в итоге самолет так и не вылетел.
По информации Baza, в итоге рейс перенесли на утро, а пассажирам было предложено остановиться в гостинице. Новый самолет прилетел 14 февраля в 10:00 мск. «Пассажиров начали регистрировать, они прошли на посадку, а затем опять что-то сломалось. Сначала борт около часа катался по аэропорту, а потом просто встал. Людей долго не выпускали из салона с выключенным кондиционером — одной из пассажирок стало плохо из-за духоты (на фото к ней идут медики)», – сказано в сообщении.