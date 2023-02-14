В «Победе» объяснили задержку рейса из Дубая почти на сутки

По информации Baza, в итоге рейс перенесли на утро, а пассажирам было предложено остановиться в гостинице. Новый самолет прилетел 14 февраля в 10:00 мск. «Пассажиров начали регистрировать, они прошли на посадку, а затем опять что-то сломалось. Сначала борт около часа катался по аэропорту, а потом просто встал. Людей долго не выпускали из салона с выключенным кондиционером — одной из пассажирок стало плохо из-за духоты (на фото к ней идут медики)», – сказано в сообщении.