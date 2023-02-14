Газета
Общество

В «Победе» объяснили задержку рейса из Дубая почти на сутки

Ведомости

Рейс «Победы» из Дубая в Москву был задержан почти на сутки из-за неисправности самолетов, которые были предоставлены для полета, сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

«Рейс DP992 авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Дубай-Москва, задержан по причине неисправности воздушного судна. Для клиентов был предоставлен резервный борт. Однако после посадки людей на резервное воздушное судно поступила информация о неисправности самолета», – сказано в сообщении.

В пресс-службе «Победы» сообщили, что пассажиры на время задержки получили горячее питание и прохладительные напитки, они также были размещены в гостинице. 

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что пассажиры борта DP992 зашли в самолет вечером 13 февраля около 18:00 мск (19:00 по местному времени). Согласно информации на онлайн-табло аэропорта «Внуково», самолет должен был вылететь из аэропорта Аль-Мактум в 23:50 мск, однако его перенесли на 01:26 мск, в итоге самолет так и не вылетел. 

По информации Baza, в итоге рейс перенесли на утро, а пассажирам было предложено остановиться в гостинице. Новый самолет прилетел 14 февраля в 10:00 мск. «Пассажиров начали регистрировать, они прошли на посадку, а затем опять что-то сломалось. Сначала борт около часа катался по аэропорту, а потом просто встал. Людей долго не выпускали из салона с выключенным кондиционером — одной из пассажирок стало плохо из-за духоты (на фото к ней идут медики)», – сказано в сообщении.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных