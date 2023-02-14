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В ООН запросили около $400 млн для помощи Сирии после землетрясения

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запросил гуманитарную заявку для ликвидации последствий землетрясения в Сирии, пишет ТАСС.

«Сегодня я объявляю о гуманитарной заявке ООН на $397 млн для пострадавшего от землетрясения населения Сирии. Это покроет период в три месяца», – сказал он журналистам. По словам генсека, о выделении отдельной помощи Турции организация скоро сообщит.

Также он добавил, что ООН уже выделила на ликвидацию последствий катастрофы $50 млн через центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.

6 февраля Гутерриш заявил, что ООН готова оказать помощь пострадавшим после землетрясения в Турции и Сирии. 7 февраля в организации сообщили об отправке $25 млн двум странам на поисково-спасательные операции и оказание помощи пострадавшим.

Серия землетрясений произошла ранним утром и днем 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии. Магнитуда подземных толчков достигала от 7,6 до 7,8 балла. По последним данным, в результате катастрофы в двух странах погибло около 40 000 человек, пострадали более 150 000. Помощь в ликвидации последствий оказали Россия, Армения, Япония, Азербайджан и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных