В ООН запросили около $400 млн для помощи Сирии после землетрясения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запросил гуманитарную заявку для ликвидации последствий землетрясения в Сирии, пишет ТАСС.
«Сегодня я объявляю о гуманитарной заявке ООН на $397 млн для пострадавшего от землетрясения населения Сирии. Это покроет период в три месяца», – сказал он журналистам. По словам генсека, о выделении отдельной помощи Турции организация скоро сообщит.
Также он добавил, что ООН уже выделила на ликвидацию последствий катастрофы $50 млн через центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации.
6 февраля Гутерриш заявил, что ООН готова оказать помощь пострадавшим после землетрясения в Турции и Сирии. 7 февраля в организации сообщили об отправке $25 млн двум странам на поисково-спасательные операции и оказание помощи пострадавшим.
Серия землетрясений произошла ранним утром и днем 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии. Магнитуда подземных толчков достигала от 7,6 до 7,8 балла. По последним данным, в результате катастрофы в двух странах погибло около 40 000 человек, пострадали более 150 000. Помощь в ликвидации последствий оказали Россия, Армения, Япония, Азербайджан и др.