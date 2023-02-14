В ООН запросили около $400 млн для помощи Сирии после землетрясения

Серия землетрясений произошла ранним утром и днем 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии. Магнитуда подземных толчков достигала от 7,6 до 7,8 балла. По последним данным, в результате катастрофы в двух странах погибло около 40 000 человек, пострадали более 150 000. Помощь в ликвидации последствий оказали Россия, Армения, Япония, Азербайджан и др.