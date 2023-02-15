У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Новой Зеландии в 19.38 по местному времени (9.38 мск), следует из данных службы Geonet.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в 50 км к северо-западу от города Парапарауму, очаг залегал на глубине 50 км.
При этом Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил землетрясение в 5,7 балла, глубина составила 67 км. Согласно данным, Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН магнитуда подземного толчка составила 5,9. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».
В Парапарауму проживает более 30 000 человек. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами также не объявлялась.
В то же время на территории всей Новой Зеландии введен режим чрезвычайного положения для ликвидации последствий тропического циклона «Габриэль». Из-за проливных дождей без электричества остались 46 000 домов, сообщает CNN. Также ряд населенных пунктов пострадали от оползней и наводнений.
Циклон затронул шесть районов страны, в том числе город Окленд с населением 1,5 млн человек. 15 февраля радио RNZ сообщило о четырех погибших в результате стихийного бедствия.