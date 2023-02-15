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У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение

Ведомости

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Новой Зеландии в 19.38 по местному времени (9.38 мск), следует из данных службы Geonet. 

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 50 км к северо-западу от города Парапарауму, очаг залегал на глубине 50 км. 

При этом Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил землетрясение в 5,7 балла, глубина составила 67 км. Согласно данным, Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН магнитуда подземного толчка составила 5,9. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».  

В Парапарауму проживает более 30 000 человек. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами также не объявлялась. 

В то же время на территории всей Новой Зеландии введен режим чрезвычайного положения для ликвидации последствий тропического циклона «Габриэль». Из-за проливных дождей без электричества остались 46 000 домов, сообщает CNN. Также ряд населенных пунктов пострадали от оползней и наводнений.

Циклон затронул шесть районов страны, в том числе город Окленд с населением 1,5 млн человек. 15 февраля радио RNZ сообщило о четырех погибших в результате стихийного бедствия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных