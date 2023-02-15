У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение

В то же время на территории всей Новой Зеландии введен режим чрезвычайного положения для ликвидации последствий тропического циклона «Габриэль». Из-за проливных дождей без электричества остались 46 000 домов, сообщает CNN. Также ряд населенных пунктов пострадали от оползней и наводнений.