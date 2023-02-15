Вирусологи объяснили затяжку с поиском источника COVID-19

Если бы была возможность проследить весь путь возможного изменения вируса (COVID-19) до того момента, как он стал циркулировать среди людей и вызвал пандемию, то тогда никаких сложностей с расследованием не возникло бы, считает врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, данные американских лабораторий невозможно получить из-за их засекреченности. «Получить доступ к исходным образцам, ко всем материалам и экспериментам, которые проводились в лабораториях [США], с реальной точки зрения не представляется возможным. Поэтому, думаю, мы с вами никогда не узнаем, откуда взялся короновирус и всю его цепочку изменений. Геополитика — то, что является основной причиной, почему мы никогда не узнаем правду», – сказал он «Ведомостям».