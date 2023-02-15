Вирусологи объяснили затяжку с поиском источника COVID-19
Затянувшиеся сроки выяснения причин возникновения и распространения вируса COVID-19 не оставляют Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) иных вариантов, кроме прекращения расследования, заявил «Ведомостям» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
«Проще всего отойти в этой ситуации с такой размазанной формулировкой и прекратить расследование. Ясно, что они не продвигаются никуда уже длительное время», – сказал он.
ВОЗ решила приостановить расследование происхождения COVID-19 из-за проблем со сбором данных, сообщила 15 февраля газета The Telegraph со ссылкой на эксперта организации Марию Ван Керкхове. Она подчеркнула, что «политические события во всем мире воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения [COVID-19]». Днем ранее о том же написал журнал Nature.
По мнению Чепурнова, даже если исходить из того, что «Китай закрытый» и что-то «мешает» ВОЗ проводить расследование, то можно «отработать американскую сторону». «Известный факт, что американцы в значительной степени финансировали исследования коронавирусов, их популяции, количества и т. д.», – сказал он.
Если бы была возможность проследить весь путь возможного изменения вируса (COVID-19) до того момента, как он стал циркулировать среди людей и вызвал пандемию, то тогда никаких сложностей с расследованием не возникло бы, считает врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, данные американских лабораторий невозможно получить из-за их засекреченности. «Получить доступ к исходным образцам, ко всем материалам и экспериментам, которые проводились в лабораториях [США], с реальной точки зрения не представляется возможным. Поэтому, думаю, мы с вами никогда не узнаем, откуда взялся короновирус и всю его цепочку изменений. Геополитика — то, что является основной причиной, почему мы никогда не узнаем правду», – сказал он «Ведомостям».
ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, а статья в Nature является ложной, заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич. Он сообщил, что ВОЗ нужны дополнительные исследования.
Пандемия коронавируса COVID-19 началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили более чем у 673,2 млн жителей планеты. Из них почти 6,9 млн умерли в результате заражения.
В марте 2021 г. ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. В нем было представлено четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы доклада сочли передачу коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».