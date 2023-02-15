Газета
Общество

Вирусологи объяснили затяжку с поиском источника COVID-19

Ведомости

Затянувшиеся сроки выяснения причин возникновения и распространения вируса COVID-19 не оставляют Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) иных вариантов, кроме прекращения расследования, заявил «Ведомостям» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Проще всего отойти в этой ситуации с такой размазанной формулировкой и прекратить расследование. Ясно, что они не продвигаются никуда уже длительное время», – сказал он.

ВОЗ решила приостановить расследование происхождения COVID-19 из-за проблем со сбором данных, сообщила 15 февраля газета The Telegraph со ссылкой на эксперта организации Марию Ван Керкхове. Она подчеркнула, что «политические события во всем мире воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения [COVID-19]». Днем ранее о том же написал журнал Nature.

По мнению Чепурнова, даже если исходить из того, что «Китай закрытый» и что-то «мешает» ВОЗ проводить расследование, то можно «отработать американскую сторону». «Известный факт, что американцы в значительной степени финансировали исследования коронавирусов, их популяции, количества и т. д.», – сказал он.

Если бы была возможность проследить весь путь возможного изменения вируса (COVID-19) до того момента, как он стал циркулировать среди людей и вызвал пандемию, то тогда никаких сложностей с расследованием не возникло бы, считает врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, данные американских лабораторий невозможно получить из-за их засекреченности. «Получить доступ к исходным образцам, ко всем материалам и экспериментам, которые проводились в лабораториях [США], с реальной точки зрения не представляется возможным. Поэтому, думаю, мы с вами никогда не узнаем, откуда взялся короновирус и всю его цепочку изменений. Геополитика — то, что является основной причиной, почему мы никогда не узнаем правду», – сказал он «Ведомостям».

ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, а статья в Nature является ложной, заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич. Он сообщил, что ВОЗ нужны дополнительные исследования.

Пандемия коронавируса COVID-19 началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили более чем у 673,2 млн жителей планеты. Из них почти 6,9 млн умерли в результате заражения.

В марте 2021 г. ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. В нем было представлено четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы доклада сочли передачу коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной». 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных