ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения COVID-19 из-за проблем со сбором данных. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на эксперта организации Марии ван Керкхове.
«Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения [COVID-19]», — сказала она. Изначально предполагалось, что расследование будет проведено в несколько этапов, однако теперь «второй фазы не ожидается» из-за препятствий со стороны китайских властей.
В марте 2021 г. ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
После этого, в июле 2021 г., гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
В сентябре 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.
Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. С тех пор мировое сообщество при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пытается выяснить, произошло ли это в результате утечки из лаборатории или по естественным причинам. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии вирус выявили у 673,3 млн жителей планеты. Из них почти 6,9 млн умерли в результате заражения.