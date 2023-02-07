Эксперты назвали условия возвращения ковидных ограничений из-за всплеска заболеваемости

По мнению Вознесенского, необходимости возвращать ковидные ограничения сейчас нет. «Главный показатель – не сколько человек заболело, а сколько людей нуждаются в госпитализации», – отметил он. Эксперт привел в пример 2022 г., когда начал доминировать штамм «омикрон». Большинство случаев болезни протекало относительно легко и требовало лечения в амбулаторных условиях, поэтому новых ограничений не вводилось. «Новые штаммы, которыми нас пугали, до сих пор не привели к серьезному наплыву госпитализации в тех регионах, где они были впервые зарегистрированы», – сказал Вознесенский.