Российский фармрынок по итогам 2022 года вырос на 12% до 2,57 трлн рублей

На развитие аптечных продаж в 2022 г. повлияло увеличение числа россиян, заболевших «омикроном» в январе и феврале, следует из презентации DSM Group. Еще несколько причин — ажиотажный спрос на лекарства на фоне введения санкций в марте, а также ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в августе и ОРВИ в ноябре и декабре. Увеличилось также и количество аптек, хотя ранее эксперты прогнозировали предстоящие банкротства ряда игроков. На конец 2022 г. их стало 69 477 (годом ранее было 65 577).