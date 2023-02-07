Российский фармрынок по итогам 2022 года вырос на 12% до 2,57 трлн рублей

Российский фармрынок по итогам 2022 года вырос на 12% до 2,57 трлн рублейЭто стало возможным благодаря увеличению продаж в аптеках
Объем фармацевтического рынка по итогам 2022 г. составил 2,57 трлн руб. Как следует из презентации DSM Group, это на 12% превышает показатели позапрошлого года. При этом, по словам гендиректора этой компании Сергея Шуляка, данный сегмент показал слабую динамику. В частности, «Яков и партнеры» (экс-McKinsey) прогнозировали рост продаж до 2,8-2,9 трлн руб.
Сильнее всего в прошлом году рос коммерческий (аптечный) сегмент. По итогам 2022 г. его доля в общих продажах составила 60,1%, увеличившись на 15% (до 1,68 трлн руб. в денежном выражении). В позапрошлом году наблюдалась обратная ситуация: государственный сегмент (госзакупки) демонстрировал рост оборота на 33% к 2020 г., тогда как продажи в аптеках увеличились лишь на 3,6%.
На развитие аптечных продаж в 2022 г. повлияло увеличение числа россиян, заболевших «омикроном» в январе и феврале, следует из презентации DSM Group. Еще несколько причин — ажиотажный спрос на лекарства на фоне введения санкций в марте, а также ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в августе и ОРВИ в ноябре и декабре. Увеличилось также и количество аптек, хотя ранее эксперты прогнозировали предстоящие банкротства ряда игроков. На конец 2022 г. их стало 69 477 (годом ранее было 65 577).
Из презентации DSM Group также следует, что по итогам 2022 г. в аптеках на 10% (до 21 645 штук) сократилось число наименований лекарств. В первую очередь, по словам Шуляка, из розничного сегмента уходят дорогостоящие препараты, себестоимость и логистика которых сильно подросли в цене. К таким лекарствам относятся еврой (175 993 руб.), тецентрик (171 190 руб.), кадсила (153 249 руб.), октагам (17 672 руб.), актинолизат (4 466 руб.) и проч.
Правда, в госсегменте они по-прежнему представлены, отметил эксперт. Исчезают из аптек и лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чья себестоимость выше предельной зарегистрированной цены, добавляет он.