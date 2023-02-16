Суд приговорил экс-начальника карельской ИК-9 к семи годам по делу об избиении заключенного

В 2020 г. экс-начальника карельской ИК-9 и его бывшего заместителя задержали. По версии обвинения, в феврале 2014 г. Савельев и Ковалев отвели заключенного Абдували Насруллоева в медицинский кабинет после того, как тот высказал недовольство методами личного обыска. Затем сотрудники колонии нанесли осужденному в общей сложности 17 ударов руками и ногами по голове и туловищу.