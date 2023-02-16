Суд приговорил экс-начальника карельской ИК-9 к семи годам по делу об избиении заключенного
Петрозаводский городской суд приговорил экс-начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Ивана Савельева к семи годам колонии по делу об избиении заключенного. Аналогичный срок по тому же делу получил его бывший заместитель Иван Ковалев, сообщает ТАСС.
Сотрудников колонии признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении осужденного. Им также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Прокурор запрашивал для Савельева и Ковалева по 8,5 года колонии.
В 2019 г. в сети появилось видео, записанное в 2014 г., на котором два человека избивали осужденного. В том же году СК Республики Карелия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). После этого сотрудники колонии были уволены.
В 2020 г. экс-начальника карельской ИК-9 и его бывшего заместителя задержали. По версии обвинения, в феврале 2014 г. Савельев и Ковалев отвели заключенного Абдували Насруллоева в медицинский кабинет после того, как тот высказал недовольство методами личного обыска. Затем сотрудники колонии нанесли осужденному в общей сложности 17 ударов руками и ногами по голове и туловищу.
Савельев и Ковалев заявили, что таких событий не было, свою вину они не признали.