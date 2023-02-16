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Суд приговорил экс-начальника карельской ИК-9 к семи годам по делу об избиении заключенного

Ведомости

Петрозаводский городской суд приговорил экс-начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Ивана Савельева к семи годам колонии по делу об избиении заключенного. Аналогичный срок по тому же делу получил его бывший заместитель Иван Ковалев, сообщает ТАСС.

Сотрудников колонии признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении осужденного. Им также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Прокурор запрашивал для Савельева и Ковалева по 8,5 года колонии.

В 2019 г. в сети появилось видео, записанное в 2014 г., на котором два человека избивали осужденного. В том же году СК Республики Карелия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). После этого сотрудники колонии были уволены.

В 2020 г. экс-начальника карельской ИК-9 и его бывшего заместителя задержали. По версии обвинения, в феврале 2014 г. Савельев и Ковалев отвели заключенного Абдували Насруллоева в медицинский кабинет после того, как тот высказал недовольство методами личного обыска. Затем сотрудники колонии нанесли осужденному в общей сложности 17 ударов руками и ногами по голове и туловищу.

Савельев и Ковалев заявили, что таких событий не было, свою вину они не признали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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